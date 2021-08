Das Liebig-Museum in Gießen feierte bereits seinen 100. Geburtstag und ist in der Stadt eine echte Institution. Dass das Museum in Gießen steht, kommt nicht von ungefähr, denn Liebig war Professor an der Gießener Universtität, die auch seinen Namen trägt. Eberhard Theophel ist seit 16 Jahren Experimentator am Museum, er zeigt anschaulich mit Experimenten, welche Errungenschaften wir dem größten Chemiker seiner Zeit zu verdanken haben.