Erlebnis Region-Edersee In diesem Jahr feiert die Region Edersee 10 Jahre Weltnaturerbe. Wir möchten die Region Nationalpark Kellerwald-Edersee im Landkreis Waldeck-Frankenberg vorstellen und haben die Naturpark- und Nationalparkführerin Iris Dorn-Fehr eingeladen. Sie zeigt uns, was wir in der Region rund um den Edersee alles erleben können.