Als ehrenamtliche Schiedsfrau schlichtet Iris Klapper in Maintal als vorgerichtliche Instanz in erster Linie Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und zwar bevor diese vor Gericht landen. "Schlichten ist besser als Richten" ist das Motto bei den ehrenamtlichen Schiedsmännern und Schiedsfrauen in Hessen.