Vitamin- und Vitalstoffbomben Nach einem kalten und langen Winter versorgen wir uns heute in hallo hessen mit einer ordentlich Portion Vitaminen und Mineralstoffen. Die stecken vor allem in buntem Gemüse und frischen Früchten. Ernährungsberaterin Daniela Kircher erklärt, welche Vitamine und Mineralstoffe wir gerade jetzt brauchen und in welcher Form wir sie am besten zu uns nehmen.