Ihr Verein und Ihr Ehrenamt in hallo hessen Noch immer kämpft man in Büdingen mit den Folgen des Hochwassers vom 29. Januar. Vor allem die Altstadt wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Noch immer sind Helfer mit Aufräumen und der Trocknung von Gebäuden beschäftigt. Im akuten Hilfseinsatz waren auch die Malteser in Büdingen.