Knoblauchduft liegt in der Luft: Der Bärlauch wächst wieder. Kräuterexpertin Tanja Weingärtner von der Wildkräuterschule "KräuterKrone" in Kefenrod in der Wetterau verrät, wo man Bärlauch findet und wie man ihn von Maiglöckchen, Herbstzeitlosen und Aronstab unterscheidet.