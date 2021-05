Wer Obst und Gemüse auf dem Balkon anbaut, benötigt nicht viel Platz. Bereits ein kleiner Balkon oder eine wenige Quadratmeter große Terrasse lassen sich mit den richtigen Pflanzen in ein kleines Naschparadies verwandeln. Erdbeeren und Tomaten gibt es zum Beispiel in Hängeform und lassen sich in Hängeampeln auch auf kleinem Raum gut anbauen.