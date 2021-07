Jetzt im Sommer ist im Gemüsegarten einiges zu tun. Hacken, Jäten und Gießen sorgt für üppige Bohnen und Kartoffeln. Wenn nach der Sonnenwende die Tage kürzen werden ist die Gefahr nicht mehr so groß, dass Salat schießt und man kann wieder zarte Kopfsalate säen. Außerdem zeigt Ihnen Ivana Zahlauer, was garantiert gegen Schnecken im Beet hilft. Was jetzt noch zu tun ist in Punkto Gemüse auf Balkon und im Garten zeigt Ihnen Ivana Zahlauer in hallo hessen.