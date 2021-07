Ihr Verein in hallo hessen: Eisenbahnfreunde Kranichstein Am Sonntag ist es endlich wieder so weit, es dampft in Darmstadt-Kranichstein. Die Eisenbahnfreunde dürfen ihr Freilichtmuseum "Bahnwelt" wieder für Besucher öffnen. Über 40 historische Eisenbahnen können angeschaut werden und eine wird sogar angeheizt und steht für Fahrten über das riesige Vereinsgelände bereit.