Sonnengelbe Sommerfrüchte Pfirsich, Aprikose, Mirabellen – so schmeckt der sonnengelbe Sommer mit heimischen Früchten! In ihnen stecken viele Vitamine und Mineralstoffe wie zum Beispiel Vitamin C, B-Vitamine, Magnesium, Kalium, Kalzium, Phosphor, Magnesium und Eisen. Aprikosen enthalten zudem viel Beta-Carotin.