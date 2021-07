Eichhörnchen, Waschbären und Co. ziehen zurzeit bei uns in Hessen ihren Nachwuchs groß. Doch viele junge Wildtiere haben einen schweren Start. Eichhörnchen, die aus dem Kobel fallen oder junge Kitze, die von der Mutter verlassen werden. Immer wieder geraten Wildtiere in Not. Dann ist Tanja Schäfer von der Wildtierhilfe Offenbach zur Stelle.