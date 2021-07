Holz in Form Drechsler ist ein altes Kunsthandwerk – Jedoch eine aussterbende Zunft. Damit die jahrhundertealte Kultur nicht verloren geht, gibt es die internationale Stiftung "Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship". Wer von dieser Foundation aufgenommen wird, erhält quasi den Ritterschlag. Der Bad Homburger Künstler Thomas Pildner ist seit neuestem auch ein "Ritter".