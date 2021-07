Ferienzeit in Hessen und viele starten nach den langen Lockdowns wieder in den Urlaub. Bleibt die Frage: was tun mit den Pflanzen und Blumen auf dem Balkon und Garten? Unser Gartenthema heute: richtig Wässern im Sommer und in der Urlaubszeit. Eine einfache und praktische Lösung sind automatische Bewässerungssysteme. Außerdem zeigen wir noch einfache, schnelle und kostengünstige Lösungen.