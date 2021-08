Tomatenzeit in Hessen Rund 140 verschiedene Sorten Tomaten baut Heidi Jung an, die sie alle derzeit auf dem Wochenmarkt in Offenbach verkauft. 10.000 Tomatenpflanzen wachsen in der Saison in ihren Gewächshäusern. Sie haben so exotische Namen wie „Tigerpfote“, „Bolzano“ oder „Corazon“. Wir stellen verschiedene Sorten vor und geben Tipps zu Lagerung und Verarbeitung.