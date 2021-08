Gärtnermeisterin Claudia Peselmann von der Bad Homburger Baumschule Peselmann nimmt uns heute mit in einen farbenfrohen Spätsommer. Astern lassen unsere Balkone und Gärten in einer Farbenpracht erstrahlen, die uns bis in den späten Herbst begleitet. Zudem eigenen sie sich als Schnittblumen für die Vase.