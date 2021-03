Am Freitag, den 09.04. gibt Tierärztin Verena Ketter aus Löhnberg Antworten. Schicken Sie uns Ihre tierischen Fragen und hängen uns am besten direkt ein Foto Ihres Lieblings mit an!

Wie schneide ich beim Hund die Krallen? Welche Ernährung ist für das Kaninchen am besten? Wie verbinde ich meinem Vierbeiner fachgerecht die Pfote nach einem Fehltritt? Diesen und Ihren Fragen werden wir nachgehen!