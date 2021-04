Bekannt als Rapper und Teil der Hip-Hop-Formation Antilopen Gang beschreitet Danger Dan nun ganz neue Wege. Sein Soloalbum "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" erscheint am 30. April und hat mit Rap so gar nichts zu tun. Danger Dan überrascht auf seiner neuen Platte mit elf Klavierballaden in guter alter Liedermachertradition. Eigens komponierte Klavierstücke, dazu kluge pointierte Texte, die aus seinem Leben erzählen.