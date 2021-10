2021 ist Kanada Gastland der Frankfurter Buchmesse. Und ausgerechnet ein Roman aus dem Jahr 1985 sorgt für Aufsehen! Weltweit demonstrieren Menschen für die Rechte von Frauen in roten Kleidern und weißen Hüten als sinnbildliche Scheuklappen – in Anlehnung an die Mägde aus Margaret Atwoods Kultroman "Handmaid's Tale", auf Deutsch: "Der Report der Magd".