Die DJs Dominik Eulberg und Pantha du Prince über ihre Liebe zur Natur: Beide gehören zu den erfolgreichsten Techno-Musikern Deutschlands und sind gefeierte Legenden. Pantha du Prince kommt gebürtig aus Nordhessen, Dominik Eulberg aus dem Westerwald.

Pantha du Prince aka Hendrik Weber Bild © panthaduprince.com

Was sie in ihrer Musik verbindet, ist die tiefe Liebe zur Natur. Sie widmen ihre Songs den komplexen Kommunikationssystemen der Bäume und besonderen heimischen Tierarten. Es geht ihnen in ihrer Musik auch darum, Menschen wieder für die Natur und ihre schützenswerte Schönheit zu begeistern.

"Techno, Tanz und Tiergeräusche" begleitet Dominik Eulberg und Pantha du Prince für ein paar Tage im Frühsommer 2020, besucht sie zuhause, streift mit ihnen durch die Wälder und Wiesen Deutschlands und zeigt, wie es den beiden im Jahr der Corona-Pandemie gelingt, doch noch aufzutreten – sogar vor Publikum.

Beitrag: David Gern

Redaktion: Nora Binder

Sendung: hr-fernsehen, Hauptsache Kultur, 27.8.2020, 22:45 Uhr

Videobeitrag Video zum Video Techno, Tanz und Tiergeräusche – Der DJ Pantha du Prince und seine Sounds des deutschen Waldes [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags