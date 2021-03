Gehörlöse und Hörende über die Sprache der Musik verbinden – geht das? Es gibt viele Projekte, die genau das versuchen. Das Filmprojekt Tremolo von Darmstädter Autorenfilmer*innen erzählt vom gehörlosen Jungen Ben, der Musik für sich entdeckt. Die Tänzerin Kassandra Wedel überträgt in einem interdisziplinären Musikprojekt zweier Hochschulen in Frankfurt die Klänge eines Ensembles in Gebärdenpoesie ...