Musik für taube Menschen – wie geht das eigentlich? Cindy zeigt uns wie. Sie ist an Taubheit grenzend schwerhörig und möchte gehörlosen Menschen die Liedtexte zugänglich machen, solange sie selbst mit Hörgeräten noch etwas hören kann. Sie kommt aus einem kleinen Dorf in der Eifel und hat einen großen Traum: Mit berühmten Künstler*innen auf der Bühne zu stehen und ihre Musik zu übersetzen. Ob sie es am Ende schaffen wird?