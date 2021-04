Klar, das Thema in den meisten Schlagern ist nur eines: Liebe, Liebe, Liebe. Oft ganz romantisch, die monogame Zweisamkeit besingend, aber in einigen Songs geht es auch ziemlich offensiv zur Sache. Untreue, One-Night-Stands, die ältere Frau, die den jungen Mann verführt - Texte, die bisweilen ziemlich unverblümt den Akt an sich besingen. "Atemlos durch die Nacht" eben.