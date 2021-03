Seit 27 Jahren stehen sie auf der Bühne und machen Musik. Sie sind offen und erfinden sich immer wieder neu. Sie prägen die deutschsprachige Popkultur und beschreiben das Lebensgefühl einer ganzen Generation. Nun haben verschiedene Künstler*innen all das in einem Comic gewürdigt; sie illustrieren zehn Tocotronic-Songs in: "Sie wollen uns erzählen".