Bin ich rassistisch und kann man Rassismus verlernen? Fragen, mit denen sich eine Gruppe junger Finanzbeamtenanwärter*innen in einem Workshop in der Bildungsstätte Anne Frank auseinandersetzt. Seit 2018 bietet das Bildungs- und Beratungszentrum in Frankfurt Seminare gegen Rassismus und Antisemitismus an, - in einem eigens dafür entwickelten interaktiven Lernlabor. Ohne den erhobenen Zeigefinger soll es darum gehen, spielerisch Gedankenstrukturen zu erkennen und sie zu hinterfragen.