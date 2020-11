Wir haben Sehnsucht, mal wieder tanzen zu gehen, was zu erleben, was über den Begriff "systemrelevant" hinaus geht. Groove und Gemeinschaft. Live statt gestreamt. Doch Theater, Konzertsäle, Clubs – alles ist zu. Wann hat diese kulturstille Zeit ein Ende? Und was sind wir eigentlich ohne Kunst und Kultur? "Wir bleiben laut", - lassen diejenigen sprechen, die gerade schweigen sollen: Künstler*innen, die ihre Kunst zu uns bringen ...