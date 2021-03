Wir leben in einer digitalen Bilderflut: Wir knipsen, posten, senden, speichern. Ohne Selfie und Video geht gar nichts mehr. Meint man, dabei blüht die Zeichenkunst und gerade auch die Szene für Cartoons, Comics und Graphic Novels. Die Auswahl ist riesig. Was gibt es an unterschiedlichen Themen und Stilen? Und welche Magie steckt hinter der Zeichenkunst?