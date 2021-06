Die 90er - das ist die Zeit der Girlies und der Boygroups, des Musikfernsehens und des Grunge! Es ist das letzte Jahrzehnt ohne Internet, aber im Fernsehen scheint jetzt alles möglich! Perfekte Körper in Serien wie Baywatch, endlose Soaps, Reality TV und in den Nachrichten Bilder der Wiedervereinigung, aber auch der Angriffe auf Asylbewohnerheime. Das schauen wir uns alles noch mal an! Wir reisen zurück in die Fernsehwelt der 90er Jahre und geben die Fernbedienung nicht wieder her.