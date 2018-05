Erleben Sie live, wie die Frankfurter Eintracht den Pokal von Berlin nach Frankfurt bringt und auf dem Römerberg von ihren Fans begrüßt wird.

Dort wird das Team von Trainer Niko Kovac durch die Stadt Frankfurt feierlich empfangen. Auf dem Römerberg werden schätzungsweise mehrere Tausend Fans warten und jubeln, wenn die Profis mit der Trophäe im Schlepptau den Rathausbalkon betreten und sich feiern lassen.

Alle Daheimgebliebenen können vor dem Fernseher, dem Computer, mit dem Tablet in der Hand oder am Smartphone mitfeiern: Das hr-fernsehen überträgt die Ankunft der Eintracht am Frankfurter Flughafen ab 15.45 Uhr live.

