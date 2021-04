Deutsche Anwaltsserie um die dynamische und ehrgeizige Düsseldorfer Staatsanwältin Saskia Henker, die im ruhigen Büdringhausen in ein neues Leben startet und dabei auf den alteingesessenen Richter Klaus Wagenführ trifft. Trotz unterschiedlicher Charaktäre ergänzen sich die Staatsanwältin und der Richter in juristischen Fällen. Eine Brandserie versetzt Büdringhausen in Angst und Schrecken: Schon mehr als zehn Mal hat der „Feuerteufel“ zugeschlagen und manch heißgeliebtes Eigenheim zerstört. Als mit dem Büdringhausener Dorftrottel Simon Nettelbeck endlich jemand auf frischer Tat ertappt wird, kommen Staatsanwältin Henker und Richter Wagenführ jedoch schnell Zweifel, ob der die Brände wirklich gelegt haben kann. Denn da war ein echter Feuer-Profi am Werk - der nebenbei einen Riecher für überhöht versicherte Bruchbuden zu haben scheint. Um dem auf die Spur zu kommen bedient sich Saskia Henker dem ein oder anderen Medien-Trick, der Möchtegern-Staranwalt Bulitta erblassen lässt …

Besetzung:

Peter Schulte jr. Golo Euler

Hedwig Holtkamp Dorothea Walda

Simon Nettelbeck Sebastian Brandes

Fuhrmann Gernot Schmid

Mertesacker Mirco Reseg

Heike Tolle Andrea Badey

Ramona Linda Simm

Saskia Henker Rike Schmid

Klaus Wagenführ Martin Lindow

Johannes Bulitta Moritz Lindbergh

und andere

Buch: Michael Gantenberg

Regie: Joseph Orr