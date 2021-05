Zwei Hasen, ein paar Fasane und ein toter Bauer - die Bilanz der diesjährigen Treibjagd ist eindrucksvoll. Dass gleich drei Jäger zufällig auf den allseits unbeliebten Großbauern Asshoff geschossen haben, das ist ebenso bemerkenswert - was steckt hinter diesem dubiosen Todesfall? Die sehr überzeugend trauernde Witwe Ludmilla scheidet als Verdächtige aus und der ärgste Konkurrent von Asshoff war nicht einmal bei der Jagd dabei und hat außerdem ein Alibi. Doch das ist nicht das einzige Problem, mit dem sich Saskia Henker in ihrer neuen Heimat herumschlagen muss. Denn auch bei Oma Hedwigs Internet-Geschäften geht es nicht immer so ganz legal zu.

Besetzung:

Peter Schulte jr. Golo Euler

Hedwig Holtkamp Dorothea Walda

Ludmilla Asshoff Jana Lissovskaia

Bömer Götz Argus

Bernd Stemmer Leonard Mader

Walter Permler Thomas Tittel

Dieter Potthast Uwe Helling

Saskia Henker Rike Schmid

Klaus Wagenführ Martin Lindow

Johannes Bulitta Moritz Lindbergh

und andere

Buch: Michael Gantenberg

Regie: Joseph Orr