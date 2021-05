Der Tod des möchtegern Sport-Managers Heinz Geldermann, der nach einer Überdosis an Betablockern einen Herzinfarkt erleidet, bringt Richter Wagenführ in Konflikte, denn die Hauptverdächtige Birgit Kaiser hatte ein Verhältnis mit dem verheirateten Geldermann – aber sie ist die wichtigste Stürmerin der Frauenfußball-Mannschaft und darf beim anstehenden Pokalspiel auf keinen Fall fehlen. Tochter Nadine sträubt sich nämlich vehement, wieder ins Trikot zu steigen. Eine mögliche Spur, die Birgit entlasten könnte, führt ausgerechnet zu seiner alten Freundin Dr. Doris Sturm – die außerdem für Staatsanwältin Henker bisher die einzige Freundin in Büdringhausen ist…

Besetzung:

Peter Schulte jr. Golo Euler

Hedwig Holtkamp Dorothea Walda

Edith Geldermann Sabine Vitua

Birgit Kaiser Alexandra Schalaudek

Apotheker Gotthard Lange

Saskia Henker Rike Schmid

Klaus Wagenführ Martin Lindow

Johannes Bulitta Moritz Lindbergh

und andere

Buch: Dirk Roß und Miichael Gantenberg

Regie: Joseph Orr