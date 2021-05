Durch einen Einbruch hat die Gärtnerei Macklingrodt ihre Existenzgrundlage verloren. Sven Macklingrodt aber zeigt für die Nöte seines Vaters kein Mitgefühl: Seine einzige Sorge gilt dem Stress mit seiner Mathelehrerin Frau Bruckmann. Genau der sieht sich kurz darauf auch Kommissar Schulte gegenüber, denn die gestrenge Lehrerin hat nicht nur ihm und auch Nadine schon den ein oder anderen blauen Brief beschert, sie ist außerdem bekannt für ihren Orchideen-Spleen. Während Richter Wagenführ an einen harmlosen Einbruch glaubt, jagt Kommissar Schulte einem ganz anderen Verdacht hinterher: Eine hochprofessionelle Bande von holländischen Orchideendieben, Organisierte Kriminalität - das ganz große Ding! Wenn nicht bei einem zweiten Einbruch in der Gärtnerei die gestohlene Orchidee wieder auftauchen würde …

Besetzung:

Peter Schulte jr. Golo Euler

Hedwig Holtkamp Dorothea Walda

Bernd Macklingrodt Uwe Rohde

Sven Macklingrodt Jonathan Beck

Frau Bruckmann Antje Lewald

Saskia Henker Rike Schmid

Klaus Wagenführ Martin Lindow

Johannes Bulitta Moritz Lindbergh

und andere

Buch: Michael Gantenberg

Regie: Michael Wenning