Richter Wagenführ steht unter Druck: In Düsseldorf möchte man einen Effizienzbericht sehen, ihm droht die Zusammenlegung mit einem anderen Amtsgericht. Ein spektakulärer Fall käme da gerade recht, doch Büdringhausen hat fürs erste nur einen entführten Mops zu bieten. Das ist zumindest juristisches Neuland, und mit 50.000 Euro Lösegeldforderung geht es sogar um ziemlich viel Geld. Als kurze Zeit später auch der Mops des eigentlichen Hauptverdächtigen entführt wird, steigt die Forderung gar auf das Doppelte. So hat Büdringhausen doch noch seinen spektakulären Fall: Während in der Stadthalle die Vorbereitungen zur alljährlichen Hundeschau „Der Rüde von Westfalen" in vollem Gange sind und Oma Hedwig mit einem Sitzstreik wie immer dagegen protestiert, hat es offenbar ein Serientäter auf wertvolle Möpse abgesehen.

Besetzung:

Peter Schulte jr. Golo Euler

Hedwig Holtkamp Dorothea Walda

Beate Milz Manon Straché

Rufus Milz Axel Häfner

Maryam Sarah Masuch

Schöpker Christian Beermann

Saskia Henker Rike Schmid

Klaus Wagenführ Martin Lindow

Johannes Bulitta Moritz Lindbergh

und andere

Buch: Peter Strotmann

Regie: Michael Wenning