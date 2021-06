Deutsche Anwaltserie um die dynamische und ehrgeizige Düsseldorfer Staatsanwältin Saskia Henker, die im ruhigen Büdringhausen in ein neues Leben startet und dabei auf den alteingesessenen Richter Klaus Wagenführ trifft. Trotz unterschiedlicher Charaktäre ergänzen sich die Staatsanwältin und der Richter in juristischen Fällen. Der Bauunternehmer und Kleinstadt-Casanova Mike Heger hat in dem Dating-Portal "2as1" schon so manche Eroberung gemacht. Möglicherweise hat er es übertrieben, denn nun hat es jemand auf ihn abgesehen: Sein Auto wird beschmiert, sein Motorrad zerstört und Drohbotschaften im Briefkasten werfen die Frage auf, wem er auf die Füße getreten ist: einem gehörnten Ehemann oder einem beruflichen Konkurrenten? Richter Wagenführ gerät in den Fall, denn neben Doris Sturm haben auch in seiner Frauenfußballmannschaft einige der Damen Kontakt mit Heger gehabt. Und selbst Saskia Henker, die schon als Kind ihre Ferien in Büdringhausen verbrachte, hat mit dem "Terminator von Ulan Bator" noch eine Rechnung offen.

Besetzung:

Peter Schulte jr. Golo Euler

Hedwig Holtkamp Dorothea Walda

Mike Heger Vlad Chiriac

Manou Grote Anna Böger

Olivia Verschüren Nadine Arents

Felix Strünkede Frederik Jan Hofmann

Saskia Henker Rike Schmid

Klaus Wagenführ Martin Lindow

Johannes Bulitta Moritz Lindbergh

und andere

Buch: Michael Gantenberg

Regie: Michael Wenning