Anwaltserie um die dynamische und ehrgeizige Düsseldorfer Staatsanwältin Saskia Henker, die im ruhigen Büdringhausen in ein neues Leben startet und dabei auf den alteingesessenen Richter Klaus Wagenführ trifft. Trotz unterschiedlicher Charaktäre ergänzen sich die Staatsanwältin und der Richter in juristischen Fällen. Frank Germann hat im Garten seiner Großmutter Cannabis angebaut, so viel ist sicher. Aber was hat er damit gemacht? Er behauptet, seine Ernte ausschließlich für den Eigenbedarf 'genutzt' zu haben, doch Saskia Henker ist davon überzeugt, dass Frank seine Dealer-Vergangenheit keineswegs hinter sich gelassen hat, so wie ihr insbesondere Franks Verteidiger Bulitta glaubhaft machen will. Als sie den Kundenkreis eingrenzen kann, hängt aber prompt der Haussegen schief: Dass ausgerechnet Oma Hedwigs Doppelkopfrunde ins Zentrum der Ermittlungen gerät, passt der resoluten Oma nämlich überhaupt nicht.

Besetzung:

Peter Schulte jr. Golo Euler

Hedwig Holtkamp Dorothea Walda

Frank Germann Mario Irrek

Luise Germann Maria Mägdefrau

Madeleine Fischer Ela Paul

Danny Steuber Gerrit Klein

Uli Roth Hendrik von Bültzingslöwen

Saskia Henker Rike Schmid

Klaus Wagenführ Martin Lindow

Johannes Bulitta Moritz Lindbergh

und andere

Buch: Peter Strotmann

Regie: Ulrich Zrenner