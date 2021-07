Über Büdringhausen kreisen die Geier: Das BKA forscht an einer brandneuen Methode zum Aufspüren von Leichen. Die von den Beamten ausgelegten Köder interessieren die Geier nicht, dafür finden sie ein Skelett, das erst vor kurzem im Moor vergraben wurde. Den an der Leiche fehlenden Fingerknochen findet Saskia Henker unerfreulicherweise im Garten von Oma Hedwig. Hat die etwas mit dem Toten zu tun, in dessen Schädel eine Patronenhülse steckt? Hedwig und auch ihre ehemalige beste Freundin Irene Schlüter schweigen eisern. Saskia ist verzweifelt, doch Wagenführ, Bulitta und Schulte lassen sie nicht im Stich. In diesem Fall, da sind sich die Herren einig, da gilt die „Lex Büdringhausen".

Besetzung:

Peter Schulte jr. Golo Euler

Hedwig Holtkamp Dorothea Walda

Irene Schlüter Ilse Strambowski

Justus Kanein Simon Böer

Saskia Henker Rike Schmid

Klaus Wagenführ Martin Lindow

Johannes Bulitta Moritz Lindbergh

und andere

Buch: Michael Gantenberg

Regie: Ulrich Zrenner