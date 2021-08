Es ist ein zunächst ganz normaler Prozesstag, den alle so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen: Saskia will einen Exkollegen aus Düsseldorf treffen, der ein lukratives Jobangebot für sie hat, Bulitta muss zur Geburtstagsfeier seiner Frau Birgit und Schulte hat ein Date. Doch die Pläne aller werden durchkreuzt, als der Verurteilte mit Hilfe seiner kleinkriminellen Brüder die versammelte Jurisprudenz von Büdringhausen kurzerhand im Gerichtssaal als Geiseln nimmt und in der aufgeladenen Situation kommen die einen sich näher als gewollt und andere stehen vor ungeahnten Herausforderungen.

Besetzung:

Peter Schulte jr. Golo Euler

Hedwig Holtkamp Dorothea Walda

Wirt Jürgen Rißmann

Rentner Guntmar Josef Quadflieg

Polizist Pötschke Peter Frohnert

Leo Lohne Arndt Schwering-Sohnrey

Diddi Lohne Michael Kamp

Max Lohne Christoph Bautz

Horst-Marvin Lohne Christoph Bernhard

Toni Stephan Kaefer

Saskia Henker Rike Schmid

Klaus Wagenführ Martin Lindow

Johannes Bulitta Moritz Lindbergh

und andere

Buch: Michael Gantenberg

Regie: Joseph Orr