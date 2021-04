Gianna und Thomas sind wieder ein Paar und genießen ihre neue Zweisamkeit. Inzwischen sehr zum Leidwesen von Inge Aschenbrenner. Da ihre Wohnung noch nicht fertig renoviert ist, wohnt sie weiterhin bei ihrem Bubi - und an ruhigen Schlaf ist nicht mehr zu denken, wenn nebenan die Versöhnung ausdauernd im Bett gefeiert wird. Unverhofft bietet sich für Inge jedoch eine neue Perspektive, als sie im Fall eines Bankautomatenbetrugs ermittelt. Das Opfer, Christian Waldheim, entpuppt sich als erfolgreicher und charmanter Manager aus der Mobilfunkbranche, der sich auf der Stelle in sie verguckt. Zunächst lehnt Inge die Avancen des netten Herrn ab, als jedoch wieder eine schlaflose Nacht droht, tritt sie die Flucht nach vorne an und lässt sich von Waldheim zum Essen in ein Nobelrestaurant einladen. Der Abend verläuft kurzweilig. Waldheim lässt all seinen Charme spielen, um Inge zu bezirzen. Die erliegt schließlich den Balzversuchen des netten Herrn im besten Alter - und aus den beiden wird ein Paar. Nicht nur Bubi sieht das mit Sorge. Auch Ulrich Müd reagiert verschnupft, als er mit einer frisch-verliebten Inge den Streifenwagen teilt. Dennoch gelingt es Inge und Ulrich, die Bankautomatenbetrüger zu überführen und zu verhaften. Während Inge glücklich das Angebot von Waldheim annimmt und bei ihm einzieht, reagieren Thomas und Ulrich alles andere als begeistert. Die beiden würden es niemals zugeben, aber es fuchst sie gewaltig, dass „ihre" Inge in die Fänge eines anderen Mannes gerät. Derweil kämpfen Conny Ringlstetter und Robert Dobner auf der Wache mit ein paar chinesischen Touristen, denen angeblich im Biergarten die Geldbörsen geklaut wurden. Nach etlichen sprachlichen Problemen und einer kurzen Auseinandersetzung mit einer resoluten Dolmetscherin des chinesischen Konsulats, werden die Touristen als Zechpreller überführt. Dem bayerischen Bier nicht abgeneigt, haben sie gemerkt, dass sie nicht genügend Geld dabeihatten, trotzdem munter weiter getrunken und schließlich den angeblichen Diebstahl gemeldet. Als Conny und Robert dies aufdecken, erwartet die Chinesen gehörigen Ärger mit ihrer resoluten Dolmetscherin. Thomas Aschenbrenner und Gerd Frühling haben es währenddessen mit einem Benzindieb zu tun, der in einer Tiefgarage Benzin aus fremden Fahrzeugen abzapft. Als Gerd und Thomas den Dieb schließlich stellen, kommt es fast zur Katastrophe. Bei einer wilden Verfolgungsjagd zu Fuß durch das Parkhaus wird der Dieb von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Gerd, der den Unfall mit ansehen musste, macht sich schwere Vorwürfe, immerhin hat er den Mann durch die Tiefgarage gejagt. Erst Thomas kann Gerd wieder beruhigen und ihm klarmachen, dass sie als Polizisten nicht für die Fehler und Dummheiten der Leute verantwortlich sind.

Darsteller:

Inge Aschenbrenner Monika Baumgartner

Thomas Aschenbrenner Markus Brandl

Gianna Bertuzzi Isabel Scholz

Ulrich Müd Georg Veitl

Gerd Frühling Bernhard Conrad

Robert Dobner Gilbert von Sohlern

Cornelia Ringlstetter Alina Sokar

Uschi Nagel Laura Osswald

Christian Waldheim Robert Giggenbach

Dolmetscherin Hong Zhang

und andere

Buch: Thomas Kronthaler

Regie: Wilhelm Engelhardt