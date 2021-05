Conny und Gerd werden zu einer Berufsfachschule gerufen, wo durch mutwilliges Verstopfen von Waschbecken ein erheblicher Sachschaden entstanden ist. Während Direktorin Süßmann bagatellisiert, sieht Hausmeister Grobmeier offenes Mobbing als Ursache. Andi Ergoldsbacher terrorisiert den jüngeren Mitschüler Micha aufs Übelste. Und nun liegt auch noch Ergoldsbachers Fahrausweis am Tatort herum. Doch dann kommt die Nachricht, die die ganze Polizeistation erschüttert: Inge ist von einer Kugel getroffen worden! Gerade als sie eine Frau aus einer Wohnung retten wollte, in der ihr Mann offensichtlich scharf auf sie schoss, kommt ein Querschläger durch die Tür geflogen und streift Inge am Arm. Doch die Frau, die sich mit einem Fellumhang präsentiert und auf ihrer Nase einen Schweinsrüssel trägt, behauptet, ihr Mann habe nichts getan.

Besetzung:

Inge Aschenbrenner Monika Baumgartner

Thomas Aschenbrenner Markus Brandl

Ulrich Müd Georg Veitl

Robert Dobner Gilbert von Sohlern

Cornelia Ringlstetter Alina Sokar

Gerd Frühling Bernhard Conrad

Gianna Bertuzzi Isabel Scholz

Andi Ergoldsbacher Ferdinand Hofer

Micha Klein Lukas Schmidt

Hausmeister Herr Grobmeier Gerhard Wittmann

Nachbar Sebastian Franz-Xaver Zeller

Anton Sicheritz Max Schmidt

Hilde Sicheritz Eli Wasserscheid

und andere

Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge

Buch: Thomas Kronthaler