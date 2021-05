Der Countdown läuft. Nur noch neunmal Schlafen, dann ist Hochzeitsnacht, rechnet die Gianna dem Thomas genüsslich vor. Doch die Aussicht auf die endgültige Bindung an Gianna schnürt ihm die Kehle zu – auch wenn er sie von Herzen liebt. Deshalb kann er nicht voll konzentriert sein, als er von Johannes Barnabas, dem Besitzer eines Lebensmittelgeschäfts, wegen eines Ladendiebstahls gerufen wird. Beim Junggesellenabschied taucht auch wieder Uschi von der Sitte auf, die Thomas wissen lässt, wie sehr sie ihn vermissen wird. Aber Thomas bleibt stark, was den ihm hinterher spionierenden Robert aber nicht davon abhält, am nächsten Tag in der Wache brühwarm die Geschichte vom Tête-à-Tête mit Uschi zu erzählen – genau in dem Moment als Gianna hereinkommt.

Besetzung:

Inge Aschenbrenner Monika Baumgartner

Thomas Aschenbrenner Markus Brandl

Ulrich Müd Georg Veitl

Robert Dobner Gilbert von Sohlern

Cornelia Ringlstetter Alina Sokar

Gerd Frühling Bernhard Conrad

Gianna Bertuzzi Isabel Scholz

Richter Ruland Dieter Fischer

Johannes Barnabas, Marktleiter Gábor Biedermann

Jakob Lux Felix Hellmann

Uschi Nagel Laura Osswald

und andere

Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge

Buch: Karin Michalke