Vertrauen ist gut, aber nicht gerade eine von Bettys Stärken. Bei einem Einsatz im Supermarkt hat Ole einen der Räuber mit einem zielsicheren Schuss außer Gefecht gesetzt. Ole plädiert für Notwehr und Betty bestätigt das im Eifer des Gefechts.

Bezeugen kann sie das Geschehen jedoch nicht, und bald steht eine interne Vernehmung an, bei der Betty aussagen soll. Statt Ole zu vertrauen, ermittelt Betty die "Wahrheit" und verletzt Ole dadurch. Vertrauen ist auch innerhalb der Familie so eine Sache. Vor allem dann, wenn es um Onkel Freddy geht. Brunos Bruder hat in der Vergangenheit oftmals die Loyalität seiner Familie auf eine harte Probe gestellt. Kein Wunder also, dass Jettes Alarmglocken klingeln, als Freddy in Alcatraz auf der Matte steht und seine Familie um Hilfe bittet, weil er angeblich von der Mafia verfolgt wird.

Besetzung:

Betty Schulz Cristina do Rego

Bruno Schulz Jophi Ries

Jette Schulz Julia Jäger

Frans Schulz Peter Franke

Robbie Schulz Moritz von Zeddelmann

Carmen Kaya Marie Möller

Ida Wolff Barbara-Magdalena Ahren

Ingo Pollack Tristan Seith

Piet Hans-Martin Stier

Ole Matthias Weidenhöfer

Christian Joel Samael

Freddy Rainer Strecker

Rene Jumm Timo Jaobs

und andere

Buch: Sonja Schönemann

Regie: Andreas Menck