Rezept von Jörg und Christine Luckhardt vom Gasthof “zum hohen Lohr"

Zutaten:

1 kg Zucchini

150 g rote Paprika geputzt

150 g Zwiebeln

80 ml Weißweinessig

325 ml Wasser

150 ml Apfelsaft

Saft von 1 Zitrone

70 g Zucker

1 EL Senfkörner

1 EL Salz

1 TL Currypulver

1 TL Curkuma

Zubereitung:

Zucchini, Paprika und Zwiebeln in ca.3-5 mm Scheiben bzw. Streifen schneiden und in einen Behälter geben. Alle Gewürze und Flüssigkeiten miteinander gut verrühren und über die Zucchini-Mischung geben. Alles vorsichtig verrühren und über Nacht abgedeckt kaltstellen.



Am nächsten Tag die Mischung mit Flüssigkeit in die gewünschten Einweckgläser geben und verschließen. Die Gläser bei 90 °C/ 30 Minuten im Einkochapparat einwecken.



Die Zucchini passen hervorragend zu Brotzeiten oder auch Rührei.

Sendung: hr-fernsehen, "herkules", 04.08.2018, 19:00 Uhr