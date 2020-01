Ein Rezept für 4-5 Personen von André Stielicke, Heidewirt Kahler Asten.

Zutaten Heubraten

1 kg Semmerrolle o.ä. (Rind)

2 Handvoll Wiesenheu

3 Möhren 1 kl. Stange Lauch (Porree)

1 Stck. Sellerie

3 Stck. Lorbeerblatt

1 Zwiebel 2 Knoblauchzehen

1 Teel. schwarze Pfefferkörner nach Geschmack

Salz, Mondamin zum Binden der Sauce, etwas Öl zum Anbraten

Zubereitung Heubraten:

Möhren , Lauch , Sellerie , Zwiebel , Knoblauch putzen und in grobe Stücke schneiden. Semmelrolle mit Salz und Pfeffer würzen in einem Bräter mit etwas Öl rundherum anbraten und herausnehmen. Das Heu, Gemüse und die Gewürze zugeben mit kalten gesalzenen Wasser auffüllen und nochmals aufkochen lassen, dann auf kleiner Flamme ca. 2 Std garziehen. Nachdem das Fleisch gar ist, dieses entnehmen und den entstandenen Fond durchsieben. Den Fond abschmecken und mit Mondamin zur Sauce binden und nochmals abschmecken. Das Fleisch in Scheiben schneiden und in der Sauce warmhalten

Zutaten Maccaire-Kartoffeln

800g mehlig kochende Kartoffeln

2 Eigelb (Kl M)

20 g weiche Butter

100g Speckwürfel

1 Schalotte oder Zwiebel

1 Tl. Butter

2 El. Blattpetersilie Salz , Pfeffer Muskat

3 El. Butterschmalz etwas Mehl zum bestäuben der Arbeitsfläche

Zubereitung Maccaire-Kartoffeln:

Kartoffeln schälen und grob in Stücke schneiden.

In kochendem Salzwasser 15-20 Minuten garen.

Abgießen und abdämpfen lassen. Kartoffeln noch heiß durch die Kartoffelpresse in eine Schüssel drücken und die Eigelbe zügig unterrühren. Butter, 1 Prise Salz und Muskat zugeben und gut verrühren.

Speck und Schalotte in feine Würfel schneiden.

Von der Petersilie die Blätter abzupfen und fein hacken.

Speckwürfel in einer Pfanne bei mittlerer Hitze knusprig ausbraten. Butter und Schalotten dazugeben, Schalotten unter Rühren weich garen. Petersilie in die Pfanne geben und mit Salz und Pfeffer würzen. Speckmischung zur Kartoffelmasse geben und sorgfältig unterrühren.

Kartoffelmasse auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche zu einer 24–25 cm langen Rolle formen.

Rolle in 12 Scheiben schneiden, Scheiben mit den Händen zu gleichmäßigen Talern formen. Butterschmalz in einer großen Pfanne erhitzen, Kartoffeltaler portionsweise darin golbraun braten.

Zutaten Wirsing-Rahm-Gemüse:

750 g Wirsingkohl

1 Zwiebel in Würfel geschnitten

150 g Speckwürfel

150 ml Schmand

1 El. Öl 150 ml Brühe

Salz, Pfeffer , Muskat und wer mag etwas Kümmel

2 El. gehackte Blattpetersilie

Zubereitung Wirsing-Rahm-Gemüse:

Wirsingkohl vom Strunk befreien und in feine Streifen schneiden. Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebelwürfel und Speckwürfel zugeben und kurz anschwitzen. Den Wirsing dazugeben, schmoren und mit den Gewürzen abschmecken, mit Brühe auffüllen und garschmoren. Zuletzt den Schmand und die Petersilie dazugeben und nochmals abschmecken.



Sendung: hr-fernsehen, "herkules", 19.01.2019, 19:00 Uhr