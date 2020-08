Ein Rezept von Gisela Levorato, Restaurant Osteria in Kassel.

Zubereitung:

Rosenseitlinge in Stücke schneiden und mit ein wenig Olivenöl und Salz in einer Schüssel vermengen. Den Backofen auf 180 vorheizen und je nach Dicke der Pilze 20 bis 30 Minuten im Ofen lassen. Falls zu viel Luftfeuchtigkeit entsteht, den Backofen ab und an öffnen. Wenn die Pilze fertig sind, abkühlen lassen – aber nicht zu lange an der Luft lassen, da sie Wasser aus der Luft ziehen und somit ihre Knusprigkeit verlieren. Am besten gleich genießen!



Sendung: hr-fernsehen, "herkules", 30.08.2020, 19:00 Uhr