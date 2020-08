Ein Rezept von Gisela Levorato, Restaurant Osteria in Kassel.

Zutaten:

Austernpilze und/oder Seitlinge (es gehen auch einfache Champignons)

Himbeeressig

Walnussöl

Marsala Dessertwein

Parmesan

gehackte Walnüsse oder Pinienkerne

Knoblauch

Öl zum Anbraten

Rucola

Granatapfelkerne

Zubereitung:

Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Dann in reichlich Öl anbraten. Knoblauch schälen, würfeln und zu den Pilzen in die Pfanne geben. Wenn alles schön bräunlich angebraten ist, mit Marsala ablöschen.

Rucola putzen, mit Salz, Pfeffer, Himbeeressig und Walnussöl würzen und vermengen und auf einem Teller anrichten. Die Pilze auf den Rucola geben und das Ganze mit Walnüssen, Granatapfelkernen und Parmesanspäne bestreuen.



Sendung: hr-fernsehen, "herkules", 30.08.2020, 19:00 Uhr