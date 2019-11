Ein Rezept von Koch Jasvir Lotz vom Hotel "Zum Chattenturm" in Wolfhagen

Zutaten für 2 Personen:

2 Fleischtomaten

1 TL Sonnenblumenkerne

1 TL Olivenöl

2TL Butter/ Butterstückchen

1 rote Zwiebel

1-2 Knoblauchzehen

Saft von einer Limette

Frische Kräuter

Kapern nach Geschmack

2-4 Jakobsmuscheln

Prise Salz, Pfeffer und Honig

Zubereitung:

Tomaten in dicke Scheiben schneiden. Zwiebeln, Knoblauch schneiden und in Olivenöl anbraten.

Tomatenscheiben dazu geben, dann die geschnittenen Kapern, Sonnenblumenkerne und Kräuter dazugeben. Mit Limettensaft, Gewürzen und Honig abschmecken. Am Ende das Ganze mit Gin ablöschen. Anrichten.



Jakobsmuscheln in der Pfanne anbraten und mit Gin ablöschen. Danach auf dem Tomaten-Carpaccio anrichten.

Sendung: hr-fernsehen, "herkules", 19.11.2019, 20:15 Uhr