Ein Rezept von Wina Diekhof von "Knofi & so" in Witzenhausen.

Zutaten:

100 g geschälte Knoblauchzehen

400 ml Öl nach Wahl (Olivenöl bei Herkules!)

1 EL Senf mittelscharf

1 TL Salz

1 Spritzer Zitronensaft

Chili oder Gewürze nach Belieben

Zubereitung:

Alle Zutaten außer dem Öl in ein hohes Gefäß (Spritzgefahr) geben; einen

kleinen Schuss von dem Öl dazu; mit dem Zauberstab pürieren bis eine

schöne Creme entsteht; dann nach und nach das Öl in kleinen Mengen

hinzugeben und in die Creme einrühren. Die Masse sollte dabei immer

fester und nicht flüssiger werden. Wenn alles Öl eingerührt ist – fertig!

Winas Tipp: Weniger ist mehr. Lieber etwas weniger Masse produzieren und

nicht zu viele Zutaten verwenden, dafür immer hochwertige und natürlich

Bio-Zutaten verwenden. Aioli-Genuss pur!



Sendung: hr-fernsehen, "herkules", 02.08.2020, 19:00 Uhr