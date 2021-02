Hessen hautnah erleben: In der wöchentlichen Erlebnis-Reportage schaut „herkules“ hinter die Kulissen besonderer Orte und trifft Menschen mit spannenden Geschichten in der Heimatregion Nord- und Osthessen. Auf der Entdeckungsreise scheuen die Moderatoren keine Herausforderung: ob als Baumläufer in gefährlicher Höhe, als Kuhfriseur, als Vorkoster von Ahle-Wurscht-Schokolade oder Skispringer für einen Tag. „herkules“ – ein Herz für die Heimat.