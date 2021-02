Dreifache Loopings, wilde Drachenkämpfe und schwarze Glücksbringer - für all das hebt Andreas Gehrke ab, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der „herkules“-Moderator besucht in ganz Hessen Menschen, die echte Überflieger sind, etwa Moritz aus Bad Nauheim. Das Flieger-Gen liegt bei ihm in der Familie, doch ausgerechnet er bekommt irgendwann Höhenangst. Und dennoch schafft er es schließlich zum Weltmeister im Kunstsegelfliegen. Schornsteinfegerin Jenny aus dem nordhessischen Schauenburg strahlt vor Glück, je höher das Hausdach ist. Was für eine Aussicht, welch ein erhabenes Gefühl. Familie Körtel aus dem osthessischen Bebra ist ebenfalls von der Höhe fasziniert, bleibt dabei aber eine Spur bodenständiger. Jedes Jahr erwecken die Körtels bei einem großen Fest in 600 Metern Höhe Drachen zum Leben, lassen sie sogar "gegeneinander kämpfen" oder ziehen mit ihnen sogar ein komplettes Auto und begeistern so Tausende Zuschauer.