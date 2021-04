Dreifache Loopings, wilde Drachenkämpfe und schwarze Glücksbringer - für all das hebt Andreas Gehrke ab, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Der „herkules“-Moderator besucht in ganz Hessen Menschen, die echte Überflieger sind, etwa Moritz aus Bad Nauheim. Das Flieger-Gen liegt bei ihm in der Familie, doch ausgerechnet er bekommt irgendwann Höhenangst.